AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman?

11 Haziran tarihinde final sınavlarını tamamlayan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, şimdi de yaz okulu kayıtları için araştırmalara başladı. Notlarını kurtarmak isteyen öğrenciler, yaz okulu ile akademik ortalamasını yükseltebilecek. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları ne zaman ve sınavlar nasıl yapılacak? İşte, detaylar...