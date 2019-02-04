Acının şiddetini test etmek için kendisini tarantulayı zombiye çeviren arıya ısırttı

Coyote Peterson isimli YouTube fenomeni acının şiddetini deneyimlemek ve test etmek için kendisini pepsis arısına ısırttı! Örümcek avcısı arılardan olan, pepsis arıları oldukça zehirli canlılar olmasıyla biliniyor. Peterson'ın bu deneyi, söylediğine göre diğerlerinden çok daha fazla acı verici oldu