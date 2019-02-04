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Dünyanın en tehlikeli canlılarıyla yaptığı deneylerle bilinen Coyote Peterson isimli bir adam, kendisini dünyanın en can yakıcı ikinci iğnesine sahip olmasıyla bilinen pepsis arısına ısırttı.
YouTube'da 13 milyonu aşkın abonesi bulunan çılgın adam, ısırıldıktan sonra yaşadıklarını ve arı ısırığı tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Daha önce pek çok zehirli canlıya kendisini ısırtan Peterson'ın bu deneyi, söylediğine göre diğerlerinden çok daha fazla acı verici oldu.
Pepsis olarak bilinen dev yaban arıları (Tarantula hawk) Amerika kökenlidir. Bu arılar özellikle tarantulaları avlamalarıyla da tanınır.
Schmidt endeksine göre 4. Dereceye ulaşan dev yaban arısının sokması insanı elektrik çarpmışa çevirir.
Öte yandan pepsis arısının yuvaları yoktur, yavrularını beslemek için tarantulaları kullanır.
Önce saatlerce toprağın üzerinde sürünerek toprak altında yaşayan tarantulaları bulur ve ardından büyük bir savaş başlar.
Tarantula hemen pepsisi sokar ancak pepsis arılarının vücudunda bu zehre karşı bir panzehir bulunur.
Zehirden etkilenmeyen arı örümceği karnının sol tarafından sokar. Arı, tarantulanın en hassas yeri olan bu bölgeyi özellikle seçer ve zehir tarantulayı felç eder.
Hareketsiz kalan tarantulayı uygun bir yere taşıyan arı, burada bir çukur kazar ve tarantulayı çukurun içine yerleştirir. Ardından örümceğin karnında bir delik açan pepsis arısı buraya tek bir yumurta bırakır.
Birkaç gün içinde yumurtadan çıkan yavru koza dönemine kadar tarantulanın etiyle beslenir.
Böylesi güçlü ve zehirli bir canlıya kendisini ısırtan fenomenin yaşadığı acı, haliyle çok fazlaydı.
Arı tarafından ısırılan Coyote Peterson'ın kolu ilk önce kaskatı kesildi.
Daha sonra ise kıpkırmızı oldu.
Peterson yaşadığı acıyı tarif edilemez buldu.
Oldukça tehlikeli bir deneye imza atan adamın kolu, gözle görülür derecede şişmişti, ayrıca ısırılan bölge ateş kadar sıcaktı.
İki kolun arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz.
YouTube fenomeni, böylesine güçlü bir canlı tarafından ısırılan kişilere vakit kaybetmeden hastaneye gitmelerini tavsiye etti.
Gidemeyecek durumda olanlara ise tedavi yöntemini anlattı. Peterson, ilk olarak bölgeyi alkolle temizledi.
Ve 24 saat sonra ısırılan bölgenin kaşınacağını ekledi.
Bölgeyi alkolle steril hale getirdikten sonra enfeksiyonlara karşı kullanılan bir krem sürdü.
Üzerine ise kortizon içeren bir krem daha uyguladı.
Son olarak da şişmeleri önlemek için koluna buz tuttu.
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