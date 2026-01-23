Habertürk
        Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adliyeye sevk edildi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Esat Yontunç adli kontrolle serbest bırakıldı

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, "fuhuşa teşvik etmek" suçundan yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yontunç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi tamamlanan Esat Yontunç daha sonra ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yontunç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:10
        Esat Yontunç adli kontrolle serbest bırakıldı
        İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

        Yontunç dün Dominik Cumhuriyeti'nden dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Yontunç emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        İfadesi tamamlanan Esat Yontunç adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        #Esat Yontunç
        #Son dakika haberler
