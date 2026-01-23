Esat Yontunç adli kontrolle serbest bırakıldı Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, "fuhuşa teşvik etmek" suçundan yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yontunç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi tamamlanan Esat Yontunç daha sonra ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yontunç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

