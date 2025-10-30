Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı kadro dağılımı, sınav tarihleri ve sınav başvuru süresi ve başvuru ücreti

        Adalet Bakanlığı'na 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! İşte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını duyurdu. Buna göre, 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı alınacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı hakkında tüm detaylar...

        Giriş: 30.10.2025 - 15:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:08
        1

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını duyurdu. Tunç, yargı sisteminin etkinliğini artırmak ve insan kaynağını güçlendirmek amacıyla başlatılan hakim-savcı yardımcılığı uygulamasının bu yıl da sürdüğünü belirtti. Alım kapsamında 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı alınacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar olacak?

        2

        ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALACAK

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle, yargının niteliğini ve niceliğini artırdıklarına işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

        "2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz."

        3

        BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Adaylar başvurularını, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilir. Geç başvuru günü, 17 Kasım 2025 olarak belirlendi.

        4

        ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI SINAV TARİHİ

        Tunç, sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacağını aktararak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

        Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarının, 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında "usta-çırak ilişkisi" içerisinde çalışarak geçireceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

        "Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız."

        Söz konusu sınav aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacak:

        – Adana

        – Ankara (Çankaya)

        – Ankara (Yenimahalle)

        - Diyarbakır

        – Erzurum

        – İstanbul (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)

        – İstanbul (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer)

        – İzmir (Karşıyaka, Bornova, Çiğli)

        – Konya

        – Trabzon

        5

        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınav ücreti; bir sınava katılan adaylar için 1.300 TL, iki sınava katılan adaylar için 1.950 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2.700 TL’dir.

