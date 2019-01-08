Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merakla bekleniyordu. Adaylar, 29 Aralık'ta Adalet Bakanlığı sınavına girmişti. ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihini açıklamasının ardından memur adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

ADALET BAKANLIĞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bünyesine 600 hakim ve savcı alınacak olan Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ÖSYM'nin duyurusuna göre; 22 Ocak 2019'da erişime açılacak. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinde TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

ADALET BAKANI GÜL'DEN HAKİM VE SAVCILIK SINAVI AÇIKLAMASI



Muhalefetten ve Avrupa'dan "Yargı, AK Parti yönetiminin arka bahçesi oldu" eleştirilerinin yapıldığının hatırlatılması üzerine Gül, bu eleştirilerin hiçbirinin doğru olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Gül, yargının hiçbir partinin, siyasi görüşün, ideolojinin ajandasında olabilecek bir konu olmadığına dikkati çekti.

2,5 yıl içerisinde 9 bin civarında hakim ve savcı alındığının, her toplum kademesinden insanın bu sistemin içerisine girip girmediğinin sorusuna Gül, "Komisyonların yaptığı yazılı sınav söz konusu. İhtiyaçtan dolayı da son zamanlarda puan aşağıya çekildi. Önümüzdeki dönemde 70 puanı tekrar getirerek çıtayı yükseltmeyi düşünüyoruz." yanıtını verdi.Hakim ve savcı alımlarında siyasal bir etkinin olmadığına değinen Gül, kriterlere, aldığı puanlara bakılarak alımların yapıldığını bildirdi.

SINAV SONUÇLARININ İTİRAZI

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Bakanlığa bildirilir.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları Personel Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir."

Yukarıdaki yönetmelik maddelerinden de anlaşılacağı üzere sınav sonuçlarına itirazda bulunan adaylara en geç 10 iş günü içerisinde bir cevap gelecektir.

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