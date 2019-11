Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin yarışma bölümünün jürisi Zuhal Olcay, Izeda Gradevic, Sahraa Karimi, Onur Saylak ve Ioana Uricaru'dan oluştu.

'Batmadan' (Buoyancy)

Yönetmen: Rodd Rathjen

14 yaşında Kamboçyalı bir çocuk, daha iyi bir hayat arayışıyla evini terk eder. Ancak Taylandlı bir borsacıya satılır ve bir balıkçı teknesine köle olarak alınır. Etrafındaki diğer köleler işkence görüp öldürülürken, özgürlük için tek umudunun onu esir alan kişiler kadar vahşi olmak olduğuna karar verir.

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 24.11.2019 - 19.00 (Film ekibinin katılımıyla)

City's Nişantaşı 22.11.2019 - 21.30

'Bir Oğul' (Bik Eneich: Un Fils / A Son)

Yönetmen: Mehdi M. Barsaou

Tunus, 2011 yazı. Ülkenin güneyindeki tatil, Fares, Meriem ve 10 yaşındaki oğulları Aziz için Aziz'in bir pusuda yanlışlıkla vurulmasıyla felaketle biter. Yaralanması sonrasında karaciğer nakline ihtiyaç duyması, uzun zamandır saklı olan bir sırrın ortaya çıkmasına neden olarak hayatlarını değiştirir. Aziz ve ilişkileri kurtulabilecek midir?

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 23.11.2019 - 19.00

City's Nişantaşı 25.11.2019 - 19.00

'Gerilla' (Guerilla)

Yönetmen: György Mór Kárpáti

1849'da Habsburg İmparatorluğu'na karşı Macaristan'da açılmış özgürlük savaşı sona ermek üzeredir. Askeri güçlere katılmamak için saklanmış olan Barnabás, ormanın derinliklerinde bir gerilla grubu ile birlikte saklanan yaralı kardeşini bulmak ve korumak için evden ayrılmış, ülkenin içlerine doğru ilerlemektedir. Gerillalar, bitkinliklerine, açlığa ve bilgi alamamalarına rağmen davaları için savaşmaktadırlar. Barnabás kardeşini yabancılaşmış ve güvensiz şekilde bulur. İki erkek arasındaki gerilim, kamptaki aynı hemşireden hoşlandıkları ortaya çıkınca iyice artar. Kardeşinin güvenini kazanmak ve onu eve götürmek umuduyla Barnabás, kalmaya ve geçmişi hakkında yalan söylemeye karar verir. Bu sırada savaşın acımasızlığıyla yüzleşmek zorundadır.

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 24.11.2019 - 16.30

City's Nişantaşı 26.11.2019 - 16.30 (Film ekibinin katılımıyla)

'Hapishane Müdürü' (Sorkhpoust / The Warden)

Yönetmen: Nima Javidi

1966'da İran'ın güneyindeki bir hapishane şehrin yeni havaalanına yakınlığı nedeniyle boşaltılmaktadır. Hapishane müdürü Binbaşı Jahed, mahkumları yeni hapishaneye

nakletmektedir ve çok geçmeden hakkında idam kararı alınmış bir mahkumun kayıp olduğu haberini alır.

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 26.11.2019 - 21:30 (Film ekibinin katılımıyla)

City's Nişantaşı 23.11.2019 - 16:30

'Keskin Bir Bıçak' (Ostrym Nozom / By A Sharp Knife)

Yönetmen: Teodor Kuhn

Oğlu öldürülen bir babanın hikayesi. Suçlanan dört kişi yanlış hüküm nedeniyle serbest kalmışlardır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan baba, pasif davranan polis kuvvetleriyle, yozlaşmış yargı sistemiyle ve etkili bir çete ile mücadeleye girer. Böylesine çarpık bir sistemde başarılı olabilecek midir?

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 26.11.2019 - 19:00

City's Nişantaşı 24.11.2019 - 19:00 (Film ekibinin katılımıyla)

'Küçük Şeyler' (La Belle / Indifference)

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Onur, bölge müdürü olarak çalıştığı ilaç şirketinden atılır. İşsizlik başta ona çok büyük bir sorun olarak görünmez ama karısı Bahar için aynı şey geçerli değildir. Onur onu dinlemez ve gitgide sadece karısının kaygılarına değil etrafındaki dünyaya karşı da aldırmaz hale gelir. Güzel bir aldırmazlık halindeki Onur, daha ziyade zebralarla çevrelenmiştir. Komedi malzemesi olmayan olayları absürt bir mizahla ele alan bu hikayede, kişisel bir krizin bir evliliği nasıl etkilediğini görüyoruz.

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 25.11.2019 - 19:00

City's Nişantaşı 26.11.2019 - 21:30 (Film ekibinin katılımıyla)

'Papicha' (Papicha)

Yönetmen: Mounia Meddour

Cezayir, 1990lar. Nedjma, moda tasarımı konusunda tutkulu olan 18 yaşında bir öğrencidir. Cezayir İç Savaşı'nın trajik olaylarının onun normal bir hayat yaşamasına ve arkadaşı Wassila ile gece dışarı çıkmasına engel olmasını reddetmektedir. Sosyal şartlar daha muhafazakar hale geldikçe, radikaller tarafından konan yeni yasakları reddetmiş ve özgürlük ve bağımsızlığı için bir defile düzenleyerek savaşmaya karar vermiştir.

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 22.11.2019 - 21:30

City's Nişantaşı 26.11.2019 - 19:00

'Verida'nın Düğünü' (Il Corpo Della Sposa / Flesh Out)

Yönetmen: Michela Occhipinti

Verida güzellik salonunda çalışan, sosyal medya bağımlısı ve arkadaşları ile vakit geçiren modern bir kızdır. Yine de, ailesi tarafından evlenmesi için seçilen bir adamla nişanlanır ve onun yaşındaki diğer birçok kız gibi, gavaj adı verilen gelenek nedeniyle tatmin edici bir kiloya ulaşmak için zorla beslenir. Çünkü Mauritania'da balık etinde bir vücuda sahip olmak büyük bir güzellik, çekicilik, zenginlik ve sosyal statü göstergesi olarak kabul edilmektedir. Düğün hızla yaklaşmaktadır ve her yemek üstüne yemekten sonra Verida bir zamanlar normal olduğunu düşündüğü her şeye; sevdiklerine, hayatına ve en azından kendi bedenine meydan okur hale gelecektir.