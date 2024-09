Adana'da bakımevi ve köprü açılışı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova İlçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaptığı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Yavuzlar Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre, Türkan Saylan Gündüz Bakımevi açılışında yaptığı konuşmada "Bugün Zeydan Karalar'ın yaptığı hizmetlerden küçük bir parça görüyoruz" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gündüz bakımevine verilen Türkan Saylan ismine dikkat çekti. Türkan Saylan'ın çok sayıda kız çocuğunun çağdaş eğitim alması için çaba gösterdiğini ve günümüzde bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Adana'yı modern bir şehir haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Bütün olumsuzluklara rağmen, Adana tarihinde görülmeyen hizmetler yaptık, depremde ve pandemide sosyal belediyecilik örnekleri sergiledik. Halkımızın her türlü ihtiyacında yanlarında olduk. Çok güzel destek köprüleri kurduk, halkımızın gönlünde yer ettik, sonuçta büyük başarı kazandık. Çok önemli hizmetlere imza attık ve çok daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ne söz verdiysek hayata geçireceğiz. CHP'li belediyeciliğin önünü kimse kesemeyecek. Biz seçimin üzerinden geçen zamanda hiç oturmadık ve çok çalışmaya devam ettik. Yaz sıcağında yapmadığımız açılışları hızla hayata geçireceğiz. Kreş sayısını 20'ye çıkaracağız. Sizlere hizmet etmek büyük bir şeref, 5 yıl daha mühendis başkanla yola devam. Bizim yolumuz Türkan Saylan'ların yoludur, bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."

"Biz Yavuzlar Köprüsü ile sadece Seyhan ile Yüreğir'i değil, yüreklerimizi birleştirdik. Bir işi yaparken hizmet ettiklerinizi seviyorsanız, hizmet ettiğiniz kentle özdeşleşmişseniz, yorulmak bilmez, parasızlık bilmez, zorluk bilmez, hepsini çözersiniz, yorulmadan bütün engelleri aşar, hizmet etmeye devam edersiniz. Biz de öyle yaptık. Borç yükü, 351 haciz dosyası ile başlamıştık ilk dönemde ve zorlukları aşacağımızı da anlatmıştık. Biz sadece devasa hizmetleri Adana ile buluşturmuyoruz, biz Adana'nın talihini değiştiriyoruz. Adana'mızın bugüne kadar tanınmamış yönlerini tanıtmak da bize nasip oldu çok şükür. Altın Koza Film Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor. Diğer festivallerimizle de Adana'yı her yönüyle tanıtıyoruz. Adana'nın güzelliklerinin hiç bu kadar konuşulduğu bir dönem olmamıştı. Bir yandan size hizmet ederken, bir yandan da yaygın medyada Adana’yı tanıttık. Yeni dönemde de durmadık. İlk etapta 20'ye yakın hizmeti açılışlarla halkımızla buluşturacağız. Hem hizmet yapıyoruz hem de Adana'nın eşsiz güzelliklerini, hepsinden önemlisi mert, delikanlı, sıcak insanını tanıtıyoruz. Adana bir Cumhuriyet kentidir, Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı en üst düzeydedir ve ben hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece size feda olsun."