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        Haberler Dünyadan Johnny Depp'in Karayip Korsanları kostümlü hastane ziyareti

        Johnny Depp'in Karayip Korsanları kostümlü hastane ziyareti

        Bir halka ilişkiler çalışması da olabilir, fazlasıyla iyi yürekli bir hareket de... Ama sonuca bakınca Johnny Depp, hasta çocukları 'Karayip Korsanı' haliyle ziyaret etmesiyle, haftanın en övgüye değer hareketine imza attı. Şarkıcı Rana Del Rey'in sürpriz nikâhla hayatını birleştirdiği timsah tur rehberinin cesur halleri, 25 yıllık eşine doğum gününde hediye seçenekleri tükenince kendi çıplak halini hediye eden Catherine Zeta Jones ve daha fazlası... İşte haftanın en renkli haberleri...

        Giriş: 28.09.2024 - 08:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 08:12
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        Düşün ki hastane odasında şifa arıyorsun ve karşına bir korsan çıkıveriyor. Hem de ne korsan! Bildiğin Karayip Korsanı! Johnny Depp'in ta kendisi...

        Sanatçı, önceki gün 'Karayip Korsanları' filmlerinin ikonik baş karakteri Kaptan Jack Sparrow kostümünü kuşanıp İspanya'daki Donostia Üniversitesi Hastanesi'nde, çocuk hastaların karşısına beklenmedik şekilde çıkıverdi.

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        Eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanması ve karşılıklı açtıkları davalarla büyük bir tartışmanın konusu haline gelen, 'kadın döven' nitelendirmesiyle gazetelere manşet olan ve şiddet iddiaları nedeniyle adeta Hollywood'dan aforoz edilen 61 yaşındaki oyuncu, hakkındaki şiddet suçlamalarından aklandığından beri eski parlak günlerine hızlı bir dönüş yaptı.

        Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstlendiği 'Modi' filminin İspanya'daki San Sebastian Film Festivali'nde yapılan prömiyerinden sonra işi gücü bir kenara bıraktı, kostümünü giyip koyu göz makyajını da yaparak soluğu hastanede çocukların başucunda aldı.

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        SADECE BİR HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ Mİ?

        Hasta çocuklara ve ailelerine moral veren Johnny Depp'e hastaneden "zaman ayırdığı, desteği ve enerjisi için" teşekkür geldi.

        Bu, iyi bir halka ilişkiler (PR) faaliyeti olarak görülebilir tabii bir yanıyla. Ne de olsa mahkeme onu şiddet davasından aklasa da soru işaretlerini tam olarak gideremediğinden dolayı bir kesimin tepkisini üzerinden atamamıştı.

        Ama bardağın dolu tarafından bakarsak, çocuklara dokunacak bir harekette bulunması, onlara moral desteği vermesi her yönüyle takdire şayan!

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        TİMSAHLARA FISILDAYAN ADAM

        Şarkıcı Lana Del Rey, henüz bir aydır birliktelik yaşadığı bilinen turistik batalık ve timsah turları rehberi Jeremy Dufrene ile hayatını birleştirdi. 30 milyon dolarlık serveti olan 39 yaşındaki şarkıcının süpriz bir nikâhla dünyavine girdiği 49 yaşındaki Dufrene'nin kim olduğu merak edildi haliyle.

        Tur rehberinin sosyal medya sayfası, genellikle 'Evrenin Yayın Balığı Başkenti' olarak anılan Bayou des Allemands adlı nehirde, vahşi timsahlarla olan etkileşimlerinin videolarıyla dolu.

        Dufrene, timsahlara çiğ tavuk parçalarını elleriyle yedirdiği Instagram Reels filmini çekerken korkusuz görünmesiyle dikkat çekti. Tur rehberi, timsahlardan 'Cajun avlu köpekleri' olarak söz ediyor ve her birine isim veriyor.

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        ARADIĞI MÜTEVAZI HAYATI BULDU

        Jeremy Dufrene, en az 2015'ten beri bir timsah tur şirketinde kaptan olarak çalışıyor. Turuna yıllar içinde aralarında Kate Hudson, Emma Roberts ve Glen Powell gibi Hollywood ünlülerinin de katıldığı görülüyor.

        Lana Del Rey ile timsah tur rehberinin nasıl tanıştığı bilinmese de böyle bir turda yollarının kesişmiş olması olası. Jeremy Dufrene'nin mütevazı bir hayat yaşıyor olması da ünlü şarkıcının aradığı insan olduğu izlenimini yaratıyor. Çünkü Rey, kasım ayında Harper's Bazaar'a verdiği röportajda, bir zamanlar bir ilişkisini, partnerinin kendisinin mütevazı yaşam alanından memnun olmadığı için sonlandırdığını açıklamıştı.

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        25 YIL SONRAKİ HEDİYESİ ÇIPLAK FOTOĞRAFI OLDU

        İkisinin de doğum günü 25 Eylül: Michael Douglas 80, Catherine Zeta Jones 55 oldu. 31 Aralık 1999'da nişanlandıklarını duyurmalarından bu yana 25 yıllarını mutlu bir aile olarak geçiren ünlü çift, 25 Eylül'deki doğum günlerini yine birlikte kutladı.

        Michael Douglas, iki çocuğunun annesi Catherine Zeta Jones'un 55'inci yaş gününü Instagram'dan kutlarken, "Doğum günü kardeşime... Tüm kalbimle seni seviyorum! Yeni yaşının en güzel yaşın olması dileğiyle" mesajını yazdı.

        Jones da Michael Douglas'ın doğum gününü, onun bir fotoğrafını paylaşarak kutladı: İyi ki doğdun kocacığım! Ama Jones bununla yetinmedi.

        Ünlü oyuncu çıplak bir fotoğrafını paylaştığı Instagram sayfasına, "Doğum günü takımımla! Kocamla doğum günümü paylaştığım 25 yıldan sonra hediye fikirlerim tükeniyor! Bu, ikinci hediye seçeneği, golf topları birinci seçenek" notunu düştü.

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        DEVLER YÜRÜDÜ

        Paris Moda Haftası tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta birbirinden renkli defileler sergilendi Fransa başkentinde. Oyuncular Jane Fonda, Eva Longoria; şarkıcı Camila Cabello; süper modeller Kendall Jenner, Cara Delevingne gibi isimlerin aynı podyumda yürüdüğü defile, bu prestijli moda etkinliğinin en dikkat çeken gösterisi oldu.

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        MODANIN DA KRALİÇESİ

        Ama defileler kadar defileleri seyretmeye gelen ünlü isimler de manşetlere taşındı. Madonna, 'popun kraliçesi' olmasının yanında modanın da kraliçesi olduğunu kanıtlarcasına, katıldığı defileden rol çaldı.

        Yüzünü siyah bir dantel duvakla örttüğü defilede İtalyan tasarımcılar Stefano Gabbana ve Domenico Dolce'nin onur konuğu olarak yer aldı.

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        JAMES BOND HALİNDEN ESER YOK

        Son 'James Bond' Daniel Craig, yeni imajıyla Paris Moda Haftası'nın sokak modasını domine etti. Eşi Rachel Weisz ile katıldığı moda gösterisinde renkli ve genç görünümlü kombiniyle beğeni topladı.

        Beşinci ve son kez Bond karakterine hayat verdiği 'No Time to Die'daki takım elbiseli, parlak görünümlü haliyle hafızalarımıza kazınmıştı Craig. Moda şehrinde, o hatırladığımız 'James Bond' halinden eser yoktu doğrusu...

        #Johnny Depp
        #lana del rey
        #Catherine Zeta Jones
        #Paris Moda Haftası
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