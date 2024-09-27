Dışişleri'nden Frankfurter Allgemeine Zeitung’dan anlaşma iddiasına yalanlama

Almanya merkezli ülkenin saygın yayınlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin iddiasına göre, Türkiye ile Almanya arasında iltica başvurusu yapıp reddedilmesine karşın Almanya’yı terk etmeyen Türkiye pasaportlu vatandaşların geri alımı için anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü.

Scholz hat sich gegen Erdoğan durchgesetzt. Künftig könnten jede Woche 500 abgelehnte Asylbewerber in die Türkei ausgeflogen werden. Berlin hat Ankara dafür etwas versprochen. https://t.co/fWXbRwJ6Rf — Frankfurter Allgemeine (@faznet) September 27, 2024 Bu kapsamda Almanya her hafta 500 kişiyi Türkiye'ye teslim edeceği belirtilmişti. REKLAM Haberde bu anlaşma karşılığında Almanya'nın, mevcut vize işlemlerini hızlandırmayı kabul ettiği öne sürülmüştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA GELDİ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı. Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı. Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.