Dışişleri'nden Frankfurter Allgemeine Zeitung’dan anlaşma iddiasına yalanlama
Türkiye ile Almanya arasında iltica başvurusu yapıp reddedilmesine karşın Almanya'yı terk etmeyen Türkiye pasaportlu vatandaşların geri alımı için anlaşma yapıldığı, bu kapsamda Almanya'nın her hafta 500 kişiyi Türkiye'ye teslim edeceği öne sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddialarını yalanladı. Alman gazetesinin iddiasına bir yalanlama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi
Almanya merkezli ülkenin saygın yayınlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin iddiasına göre, Türkiye ile Almanya arasında iltica başvurusu yapıp reddedilmesine karşın Almanya’yı terk etmeyen Türkiye pasaportlu vatandaşların geri alımı için anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü.
Bu kapsamda Almanya her hafta 500 kişiyi Türkiye'ye teslim edeceği belirtilmişti.
Haberde bu anlaşma karşılığında Almanya'nın, mevcut vize işlemlerini hızlandırmayı kabul ettiği öne sürülmüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı.
Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.
Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.
Öte yandan bir yalanlama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DDM sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek" iddiası doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir.Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.