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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı; olay kamerada - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı; olay kamerada

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada otomobile açılan ateşte baba ve 4 çocuğu yaralandı. Tüfekle yapılan saldırı anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:48
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        Silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı
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        Olay, akşam saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen pompalı tüfekle otomobile açılan ateş sonucu Medet K. (38) ile yanındaki çocukları Emine, Sude Naz, Menesa ve Nur Fidan K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve 4 çocuğu tedaviye alınırken olay yerinde polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

        Olay anı ise bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kavga sırasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması ve çocukların çığlık attıkları duyuldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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