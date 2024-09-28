Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

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İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

AFYONKARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

HATAY: 36, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 32, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

KONYA: 28, Az bulutlu ve açık

YOZGAT: 25, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

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BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

DÜZCE: 34, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 22, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık

VAN: 23, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık