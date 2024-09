Emekliliğe hak kazandıktan sonra tamam mı devam mı?

EMEKLİ OLMAK MI ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK Mİ AVANTAJLI?

Toplam 6471 prim günü ile EYT’den emeklilik hakkını kazandım. Sistemde emekli aylığım 32.000 TL görünüyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde tazminat hakkım saklı kalmak suretiyle 55 yaşına kadar çalışma hakkım var. Şu an yaşım 45 ve iş yerinden aldığım maaş ortalama 55.000 TL civarında. Emekli olmayıp prim yatırmaya devam edip emekli maaşını yükseltmek mi mantıklı yoksa emekli olup yatan maaşa hiç dokunmadan birikim yapmak mı? (Özgür B.)

Aslında prim gününüz asgari sınırın çok üzerinde sayılmaz. Ancak, çalışırken aldığınız ücrete göre hak kazanmış olduğunuz emekli aylığı hatırı sayılır düzeyde. Emekli aylığınızın ve çalışırken aldığınız ücretin sabit kaldığını varsayalım. On yıl boyunca emekli aylığı almazsanız 32.000 TL X 120 ay = 3.840.000 TL’den vazgeçmiş olursunuz.

Emekli olmaya hak kazandığınız halde emekli aylığı bağlatmadığınız takdirde her ay emekli aylığı tutarında gelirden mahrum kalırsınız. Buna karşılık, çalışmaya devam ettiğiniz her yıl brüt ücretinizin yaklaşık yüzde 2’si oranında emekli aylığında artış sağlarsınız.

Buna karşılık, emekli aylığınız her yıl 1.600 TL olmak üzere on yılın sonunda 16.000 TL artar. Hayatınızın kalan kısmında ayda 16.000 TL daha fazla aylık alırsınız. Emekli aylığında sağlayacağınız 16.000 TL’lik artışla on yıl geç emekli olmakla uğradığınız 3.840.000 TL tutarındaki kaybı 240 ayda, yani yirmi yılda telafi edeceksiniz. Bu durumda, 65 yaşından sonra kara geçmiş olacaksınız.

Diğer yandan, aldığınız emekli aylığını her ay bireysel emeklilik sistemine (BES) yatırıp uygun fonlara yatırarak nemalandırırsanız, yatırdığınız paranın asgari ücrete kadar kısmı için yüzde 30 oranında da devlet katkısından faydalanırsınız. 2024 yılı için alınabilecek toplam devlet katkısı tutarı yıllık 72.000 TL’dir. BES’e yatırdığınızda on yılın sonunda 56 yaşını doldurduğunuzda kayda değer birikim sağlamış olursunuz.