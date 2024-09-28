Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
İNTERMEZZO
(Sally Rooney)
İrlandalı fenomen yazar Sally Rooney’in kaleme aldığı İntermezzo, tüm dünyayla aynı anda Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Romanın kahramanları 30'lu yaşlarındaki beyaz yaka avukat Peter ve 22 yaşındaki profesyonel satranç oyuncusu Ivan… Birbirine hiç benzemeyen iki erkek kardeşin arzu, çaresizlik ve olasılıklarla dolu yeni bir ara faslın eşiğindeyken gerçek sevgiyi ve hayatta anlam arayışını konu alan İntermezzo, son yılların en çok okunan yazarlarından Rooney'nin son başyapıtı.
YENİ DÜNYA YENİ KURALLAR
(Vedat Milor)
Söyleyecek sözü olanların bir araya gelip, bir yandan yiyip içerken bir yandan söyleştiği sofraları düşünün. O masaları… İşte şimdi tam da oradasınız; Vedat Milor’un sofrasında. Bir farkla… Menümüzde bu sefer yemekler değil, hayata dair seçimlerimiz var. Yenal Bilgici sordu, Vedat Milor yanıtladı: 'Yeni Dünya Yeni Kurallar' Kronik Kitaptan çıktı. Baş döndürücü bir hızla değişen bu dünyaya nasıl ayak uyduracağız? Geleceğimizle ilgili hâlâ planlama yapabilir miyiz? Nereye kadar? Önümüzde serili binlerce imkân varken hangi seçimleri, neye göre yapacağız? Önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Ufkumuzu nasıl genişletmeliyiz? Bu yaşamı, kendimize ve başkalarına saygı duyarak, en zor koşullarda dahi vakarımızı koruyarak sürdürmeyi nasıl becereceğiz? Tüm bu soruların cevabı bu kitapta...
ROUSSEAU SÖZLÜĞÜ
(Nicholas Dent)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), felsefe alanında iki arşivlik çalışmayı, iki özel sözlüğü okuyucularına sunuyor. Bunlardan ilki Thierry Paquot ve François Pépin’in yazdığı Larousse Ansiklopedisi’nin felsefe tarihi bölümlerinin gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir versiyonu olan “Larousse Felsefe Sözlüğü”. Diğer kitap ise 18. yüzyıl felsefesini ve aydınlanma düşüncesini derinden etkilemiş olan Fransız Filozof Jean-Jacques Rousseau’nun temel kavramlarının ele alındığı Nicholas Dent imzalı “Rousseau Sözlüğü”. Dent, hazırladığı sözlükle sadece Rousseau düşüncesinin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmuyor, aynı zamanda her bir maddeyi başka maddelere bağlayarak filozofun zihnindeki kavram ağını da ortaya çıkarıyor.
GEÇ KALANLAR KÜMESİ
(Ezgi Tanergeç)
Okuru çağlar arası bir yolculuğa çıkaran ilk romanı 'Devridaim'le 2022 Turgut Özakman İlk Roman Ödülü ve 2024 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanarak edebiyatseverlerin dikkatini çeken Ezgi Tanergeç’in ikinci romanı Geç Kalanlar Kümesi, İthaki etiketiyle bu hafta raflarda yerini aldı. Yazar, Erkin Koray’a ithaf ettiği romanında bu kez ezelden beri kendi kuyruğunun peşinde dolanan insanlığın bizzat yarattığı yeni nesil tehditlere odaklanıyor. Vicdan azabının gölgesinde yıllar sonra bir araya gelen dört eski arkadaşın, geçmişteki gizli ortaklıklarının izlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini yepyeni bir antlaşmanın içinde bulmalarını konu ediniyor.
FİTNESS ÇAĞI
(Jürgen Martschukat)
Tarihçi Jürgen Martschukat fitness düşüncesinin doğuşunu 18. yüzyılda modern toplumların ortaya çıkmasına kadar geri götürerek, bu kavramın modernitenin sürekli optimizasyon ve yenilenmeye verdiği önemle nasıl iç içe geçtiğini anlatıyor. Yazara göre gerçek anlamda fitness çağı 1970’lerden itibaren gelişmeye başladı ve neoliberalizmin bireylere kendilerini hem bedenen hem zihnen geliştirmelerini telkin etmesiyle sosyal yaşamın yol gösterici bir ilkesi haline geldi. Böylece fitness beden çalışmasının ötesinde kişesel sorumluluk, performans, piyasa, rekabet, başarı konularında belirleyici bir araca dönüştü. İletişim Yayınları'ndan çıkan Fitness Çağı, sadece spor ve fitness ile ilgilenenler için değil, aynı zamanda günümüzün kültürel söyleminde kabul ve dışlanma, başarı ve başarısızlık koşullarına merak duyan herkes için ufuk açıcı bir kaynak.
BEAGLE'IN YOLCULUĞU
(Charles Darwin)
Charles Darwin’in Pasifik Adaları ve Güney Amerika’ya yaptığı seyahatin günlük notlarından oluşan kitabı Beagle’ın Yolculuğu, Can Yayınları’ndan çıktı. Darwin’in bu seyahatte yaptığı gözlemler ve edindiği fikirler, evrim teorisine ve Türlerin Kökeni’ne kapı açmış, pek çok entelektüel akımı da harekete geçirmişti. Beagle, 27 Aralık 1831'de Devonport'tan yola çıktığında Charles Darwin 22 yaşındaydı ve bu hayatının yolculuğu olacaktı. Elinizdeki günlük, bu yolculuğu okuyucuya aktarırken, jeoloji, doğa tarihi, insanlar, yerler ve olaylarla ilgili sabırlı gözlemler yapan bir doğabilimciyi karşımıza çıkarıyor.
RÜYA GİBİ
(Semir Aslanyürek)
Yönetmen Semir Aslanyürek yaşam öyküsünden yedi yıllık bir kesit aktardığı 'Rüya Gibi-Soveyetler Birliği'nde Yedi Yıl' H2o Kitap'tan çıktı. Aslanyürek kitapta bir okulun, bir ülkenin, çok katmanlı ve uluslararası boyutlu bir siyasal ortamın görünümünü satırlarında canlandırıyor. Bir film yönetmeni olarak artık tarih olmuş, unutulmuş bir toplumu ve ekonomik-toplumsal yapıyı kendi gözünden yazının perdesine uyarlıyor.
MİSO ÇORBASINDA
(Ryu Murakami)
Ryu Murakami, savaş sonrası Tokyo’sunun neon parlaklığındaki gecelerinin karanlık köşelerini gösteren şiddetli eserleriyle, modern Japon edebiyatının en önemli isimlerinden. Daha önce Yok Yere ve Gecenin Dibi adlarıyla yayımlanmış başyapıtı Miso Çorbasında romanında, Tokyo’nun seksi gece hayatını ziyarete gelen yabancılara eşlik eden genç bir rehberin hayatının en özel müşterisiyle karşılaşmasının hikâyesini anlatıyor. İthaki Yayınları'ndan çıkan roman ekonomik kalkınmanın karanlık yüzü toplumsal çürümeden mustarip Japonya’yı da eleştiren, Amerikan usulü psikopatiyle özel bir karşılaşma...
ASLINDA İMKANSIZ YOKTUR
(Seda Diker)
Seda Diker İnkılâp Kitabevi'nden çıkan 'Aslında İmkânsız Yoktur' kitabında DNA programlama ile kendiniz ve sevdikleriniz için karma yaratmadan nasıl hayatınızı güzelleştirebileceğinizi bilime dayalı metotlarla anlatıyor, tüm uygulamaları meditasyon olarak ses kaydı halinde karekodlarla veriyor. Aslında İmkânsız Yoktur ile karmanızın sınırlarını fark etmek ve bu sınırları kolaylıkla aşabilmek için gerekli çıkış yolculuğunu ve şemasını tüm detaylarıyla okuyucuyu aktarılıyor.
THOMAS MÜNZER-DEVRİMİN TEOLOĞU
(Ernst Bloch)
Marksist filozof ve düşünür Ernst Bloch’un, Alman tarihinin en önemli figürlerinden, din adamı ve radikal reformcu Thomas Münzer’in yaşamının izini sürdüğü kitabı Thomas Münzer – Devrimin Teoloğu, Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Alman Köylü Savaşları sırasında halkı sosyal adalet ve dini reform adına harekete geçiren Thomas Münzer’i devrimci teolojinin öncüsü olarak incelediği eserinde Bloch, Münzer’i yalnızca bir din reformcusu değil, aynı zamanda sosyal adalet ve eşitlik mücadelesi veren radikal bir düşünür olarak da yorumluyor. Thomas Münzer – Devrimin Teoloğu, Münzer’in teolojik görüşlerinin devrimci halk hareketleriyle nasıl birleştiğini ve toplumsal değişim talebini nasıl güçlendirdiğini ele alırken okurlara alışılmışın dışında bir biyografi sunuyor.