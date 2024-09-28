Kocaeli'de, E.T., husumetli olduğu pazar esnafı Yiğit Laç ve akrabası Ali B.'yi, pazar alanında bıçaklayıp kaçtı. Kalbinden bıçaklanan Yiğit Laç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Köse Sokak'taki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, pazar esnafı Yiğit Laç ve akrabası Ali B., pazarda satış yaptıkları sırada E.T., aralarında husumet olan Laç'ın yanına gelip tartışmaya başladı. Ali B., tarafları ayırmaya çalışırken E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden, Ali B.'yi ise bacağından bıçaklayıp kaçtı.