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        Haberler Gündem 3. Sayfa Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı! | Son dakika haberleri

        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatör ve tabureyle kovaladı!

        Manisa'da, 35 yaşındaki Mustafa K., camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar caminin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, camidekiler namazı bozup Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle kovaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:00
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        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
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        Manisa'da olay, geçen 16 Eylül'de Alaşehir Tokuçzade Camii'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K. (35), başına plastik tabureyle 3 kez vurdu.

        TABURE VE VANTİLATÖRLE MÜDAHALE

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine İmam Yüksel, namazı bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi.

        PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

        Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, eşkalini belirlediği Mustafa K.'yi yakaladı. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

        "İMAMIN BAŞINA 3 KERE VURDU"

        Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

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        #Manisa
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