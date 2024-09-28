Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta tüm gözler Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Siyah-beyazlılar, Kayseri'de kazanarak hem taraftarına Ajax yenilgisini unutturmayı hem de ligdeki iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son olarak Eyüpspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 13 puanla 3. sırada girdi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Kayseri deplasmanında kadroda fabrika ayarlarına dönmesi bekleniyor.