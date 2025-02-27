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        Haberler Gündem Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu - Güncel haberler

        Plastik ham madde yüklü gemide yangın

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, limanda bulunan 'Thormonadic' isimli plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 00:49 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:49
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        Plastik ham madde yüklü gemide yangın
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        Yangın, akşam saatlerinde Yumurtalık Serbest Bölgesi yakınlarındaki limanda meydana geldi.

        Limanda demirli Thormonadic isimli plastik ham madde yüklü gemiden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Karadan ve denizden müdahalede edilen yangın, kontrol altına alındı.

        Gemide soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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