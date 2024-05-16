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        Haberler Gündem Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Güncel haberler

        Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:35 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:35
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        Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
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        PTT Evleri Mahallesi'ndeki sulama kanalına dün akşam saatlerinde giren Muhammet Şerif Aras (13), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Aras'ın akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Suya düştüğü mahallede dalgıç polisler tarafından bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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