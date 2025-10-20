Adana'da tekstil dükkanında yangın çıktı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tekstil dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 20.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:29
Kışla Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tekstil dükkanında hasar oluştu.
İş yerinde soğutma çalışması yapıldı.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
