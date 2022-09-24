Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde 67 yıldır keşfedilmeyi bekleyen Roma dönemine ait su altındaki Augusta Antik Kenti görüntülendi

ABONE OL
AA
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan ve 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü'nde sular altında kalan Augusta Antik Kenti, bölge sakinlerince kayıp şehir olarak adlandırılıyor.
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    AA'nın haberine göre Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne yakın noktada bulunan antik kentin bir bölümü, göldeki su seviyesinin düşmesiyle zaman zaman görünür hale geliyor.
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Baraj inşaatı esnasında keşfedilen, suyun yaklaşık 3 metre altındaki Roma dönemi antik kentteki bina kalıntıları, sütunlar su altı kamerasına yansıdı.

     
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Erhan, Augusta Antik Kenti'nin 1950'li yıllarda Seyhan Barajı inşaatı sırasında tespit edildiğini söyledi.
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Baraj inşaatı sırasında Amerikalı mühendisler tarafından hamam kalıntısı, tiyatro, sütunlu cadde gibi bir antik kentin içinde olması gereken yapı stokuna sahip yerleşkenin bulunduğunu hatırlatan Erhan, kentin henüz tam olarak keşfedilemediğini belirtti.
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Erhan, baraj inşaatı esnasında bölgede kısa süreli bir çalışma yürütüldüğünü ve İngiliz araştırmacılar tarafından kentin fotoğraflanarak Kilikya'daki Augusta isimli makalesinde çalışmasına yer verdiğini dile getirdi.
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Bölgede, 1955'de dönemin Kültür Eski Eserleri Koruma Müdürlüğünün talimatlarıyla mimar arkeolog Mahmut Akok ve ekibi tarafından kısa süreli kazı yapıldığını hatırlatan Erhan, şöyle devam etti:
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    "Bu çalışmada kentin planlarını çıkarıyorlar. Çalışmalar sonucunda tabii o tarihe kadar Kilikya'da böyle bir kentin varlığı antik kaynaklardan ve yerleşmelerden bilinmesine rağmen, yeri tam olarak bilinmediği için burasının Augusta olabileceğini düşünüyorlar. Daha sonra uzun yıllar antik kent tamamen sular altında kalıyor.
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Kent, hem Yunan hem Anadolu kültürünün özelliklerine sahip. Büyük bir yapılaşma, o dönemde tiyatro yapılmış, demek ki bayağı bir nüfus var. 

     
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Sütunlu cadde, doğu, kuzey ve güneyinde hamamlar, villalar bulunuyor. Bunlara ek olarak nekropolis yani mezarlık alanı var. Kendi başına bir antik kentte bulunması gereken tüm yapı stokuna sahip bir antik kent."
  • Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

    Erhan, göldeki su seviyesinin belli zamanlarda düşmesiyle antik kentteki tiyatro kalıntılarının görünür hale gelebildiğini kaydetti.

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.