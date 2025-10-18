Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor: 0 - Sakaryaspor: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Sakaryaspor: 6 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Wissam Ben Yedder (3), Burak Çoban, Gael Kakuta ve Alparslan Demir'in golleriyle farklı kazanan Sakaryaspor, puanını 14'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı eksi 17 puanla tamamladı.

        Giriş: 18.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:38
        Sakaryaspor'dan 6 gollü galibiyet!
        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Sakaryaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29, 37 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder, 57'de Burak Çoban, 88'de Gael Kakuta ve 90. dakikada Alparslan Demir attı.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 14'e yükseltirken, Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak. Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

