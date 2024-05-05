Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti

ADANA’da sokakta yürüdüğü sırada otobüsün çarpmasıyla düşüp, aracın altında birkaç metre sürüklenen Fadime Günendi (67), hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.Ö. gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günendi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günendi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günendi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günendi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Günendi’nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şoför O.Ö., polis merkezine götürüldü.