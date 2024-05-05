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        Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti

        ADANA'da sokakta yürüdüğü sırada otobüsün çarpmasıyla düşüp, aracın altında birkaç metre sürüklenen Fadime Günendi (67), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:05
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        Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti
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        ADANA’da sokakta yürüdüğü sırada otobüsün çarpmasıyla düşüp, aracın altında birkaç metre sürüklenen Fadime Günendi (67), hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.Ö. gözaltına alındı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günendi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günendi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günendi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günendi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Günendi’nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şoför O.Ö., polis merkezine götürüldü.

        'OTOBÜS SÜRATLİYDİ'

        Kazayı gören Muhammet Özdemir, “Kadın sokakta yürürken, arkasından gelen otobüsün altında kaldı. Otobüs süratliydi. Kadın çamurluğa takılıp, sürüklendi. Şoför kazayı fark etmedi, sokaktan geçen biri durdurdu. O da şaşırdı. Çevredekiler sürücüyü hemen araçtan indirdi” diye konuştu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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