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        Yüreğir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

        Yüreğir Belediyesince Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:40
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        Yüreğir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
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        Yüreğir Belediyesince Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Belediyenin açıklamasına göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilçedeki din görevlileri ağırlandı.

        Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, katılımcıların Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

        İl Müftüsü Mehmet Taşçı da programdan dolayı Kocaispir'e teşekkürler etti.

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