Yüreğir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
Yüreğir Belediyesince Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Yüreğir Belediyesince Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Belediyenin açıklamasına göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilçedeki din görevlileri ağırlandı.
Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, katılımcıların Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı da programdan dolayı Kocaispir'e teşekkürler etti.