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        Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Adana'da bariyerlere çarpan gıda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:56
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        Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Adana'da bariyerlere çarpan gıda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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