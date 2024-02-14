Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Adana'da bariyerlere çarpan gıda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Adana'da bariyerlere çarpan gıda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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