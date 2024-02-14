Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.