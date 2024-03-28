Adana'da "Beklenen değişime adım adım" yürüyüşü düzenlendi

Adana'da, Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler tarafından "Beklenen değişime adım adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda vatandaş, merkez Çukurova ilçesi Turgut Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı kesiştiği kavşakta toplandı.

Klasik arabaların da bulunduğu etkinlikte, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları bulunan kalabalık Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de yer aldığı yürüyüş, Şehitler Bulvarı'na kadar sürdü.