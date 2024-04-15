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        Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 21:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:15
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        Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, kıyıdan Kız Kalesi'ne yüzmek isteyen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Durumu gören bazı vatandaşlar suya girerek, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bölgedeki bir balıkçı teknesine aldı ve sahile getirdi.

        Kıyıda sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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