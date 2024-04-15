Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kıyıdan Kız Kalesi'ne yüzmek isteyen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu gören bazı vatandaşlar suya girerek, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bölgedeki bir balıkçı teknesine aldı ve sahile getirdi.

Kıyıda sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dron ile görüntülendi.