Adana'da köpeğin çocuğa saldırısına ilişkin yakalanan 2 zanlı serbest bırakıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köpeğin sahibi Sedat E. ve hayvanını gezdirmesi için verdiğini öne sürdüğü arkadaşı Mümin K'yi gözaltına almıştı.

Köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki A.U'nun ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 12 Nisan'da 4 yaşındaki A.U'ya saldıran köpeğin sahibi Sedat E. ve hayvanını gezdirmesi için verdiğini iddia ettiği arkadaşı Mümin K. adliyeye sevk edildi.

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