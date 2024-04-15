Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis verildi

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 9 Aralık 2023'te yanına motosikletle gelen 2 kişiye otomobiline gizlediği sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, M.B'nin, benzer suçlardan kaydının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!

        Benzer Haberler

        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek konser verdi
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek konser verdi
        Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Bayram tatilinden dönenler Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda hareketliliği a...
        Bayram tatilinden dönenler Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda hareketliliği a...
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için etkinlikler düzenlendi
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için etkinlikler düzenlendi
        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı