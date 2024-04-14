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        Bayram tatilinden dönenler Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda hareketliliği artırdı

        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar hareketliliği artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:11 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:11
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        Bayram tatilinden dönenler Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda hareketliliği artırdı
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        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar hareketliliği artırdı.

        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.

        Bu kapsamda Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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