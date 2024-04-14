Bayram tatilinden dönenler Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda hareketliliği artırdı
Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar hareketliliği artırdı.
Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar hareketliliği artırdı.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.
Bu kapsamda Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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