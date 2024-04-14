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        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için etkinlikler düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:57
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        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için etkinlikler düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kentte bu yıl 12. kez düzenlenen karnaval 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

        Bu kapsamda çocuklar için de çeşitli mekanlarda çok sayıda etkinlik hazırlandı.

        Çocuklar, tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmalarına katılarak eğlenme fırsatı buldu.

        "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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