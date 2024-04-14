Adana'da köpeğin 4 yaşındaki çocuğa saldırısına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Köpeğin saldırısında yaralanan A.U'nun ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Bunun üzerine ekipler, Mümin K'yi de gözaltına aldı.

Sedat E'nin ifadesinde, köpeğini bir süre önce gezdirmesi için arkadaşı Mümin K'ye verdiğini iddia etti.

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