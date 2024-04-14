Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Adana'da ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında başlayan Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Adana Müze Kompleksi Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Adana'da ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında başlayan Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Adana Müze Kompleksi Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen sergide, 16. yüzyılda yaşamış minyatür sanatçısı, hattat ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'ni ele aldığı "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han" eserindeki menzil rotası, farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından çalışıldı.

        Sergi, Irakeyn Seferi ile Kültür Yolları Festivallerinin örtüşen rotalarında Adana'dan başlayarak, Van, Erzurum, Konya, İstanbul ve Diyarbakır'a da taşınacak.

        Serginin küratörlüğünü üstlenen Beste Gürsu, AA muhabirine projenin içeriğine dair açıklamalarda bulunarak, sergideki eserlerin ilk defa bu festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını söyledi.

        Gürsu, projeye Türkiye Kültür Yolu Festivali için özel olarak çalışıldığını belirterek, 16. yüzyılda yaşamış Matrakçı Nasuh'un Türklerin Da Vinci'si olarak bilindiğini ifade etti.

        Matrakçı Nasuh'un, Irakeyn Seferi kapsamında Adana'yı da resmettiğine işaret eden Gürsu, şunları kaydetti:

        "Eserler; çağdaş sanat, klasik Türk sanatları, dijital sanat, yapay zeka ve son olarak da ilk defa gösterimi yapılacak bir belgeselden oluşuyor. Adanalı sanatseverleri, bekliyoruz. Çünkü çok nadide, gerçekleştirilmesi uzun zaman almış güzel bir proje. Kültür ve Turizm Bakanlığına böyle bir fırsatı bizlere verdiği ve halkı bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz."

        - Dijital İstanbul minyatürü de görülebilecek

        Sergide Deniz Erdoğan, Göksu Gül, Özgür Dönmez, Beyza Umurca, Şehnaz Bicer ve Zehra Akdeniz tarafından yorumlanan Matrakçı Nasuh'un şehir resimleri ve dijital İstanbul minyatürü yer alıyor.

        Projede ayrıca Osmanlı tarihçilerinin anlatımları ile Matrakçı Nasuh ve Osmanlı'nın 16. yüzyılına ışık tutan "Matraki bir Osmanlı Yıldızı" belgesel filmi beğeniye sunuluyor.

        - Festival hakkında

        Kentte bu yıl 12'ncisi "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

        "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında artış beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

        Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getiriyor.

        Karnavalın simgesi haline gelen "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu

        Benzer Haberler

        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açı...
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açı...
        Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
        Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
        Fatma Turgut, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne a...
        Fatma Turgut, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne a...
        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından
        Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından
        Adana'da maçın ardından gerginlik
        Adana'da maçın ardından gerginlik