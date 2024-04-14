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        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:12
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        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Osmanlı dönemi takı sanatının, farklı toplumların estetik anlayışını birleştirerek biçimlendirmesine dikkatin çekildiği sergide, çok renkliliğin hakim olduğu eserler yer alıyor.

        Zümrüt, yakut, safir, firuze ve elmas gibi değerli taşların olduğu eserlerde, renkli taş kakma, ajur, kazıma yaldızlama gibi teknikler bir arada kullanılıyor. Bitkisel geometrik desenlerle, hilal gibi çeşitli sembollerin tercih edildiği takılar da sergilenenler arasında bulunuyor.

        Osmanlı padişahları tarafından da desteklenen takı sanatıyla yapılmış, sultanların asırlarca değişmeyen takıları arasında yerini koruyan sorguç ve kemerler de sergide dikkati çekiyor.

        Ayrıca şans, bereket ve kötülüklerden koruma gibi anlamlara gelen, süsleme amacıyla kıyafetin tamamlayıcısı olan takıların, evlilik ve doğum gibi özel günlerde kullanılan örnekleri de yer alıyor.

        Paleolitik ve Neolitik Çağ gibi tarihin en eski dönemlerinden bugüne ışık tutan takılar, altın ve taş gibi malzemelerle yapılan kolyeler, dönemin estetik ürünleri olarak sergileniyor.

        - Festival hakkında

        Kentte bu yıl 12. kez "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

        "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırması beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

        Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getiriyor.

        Karnavalın simgesi haline gelen "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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