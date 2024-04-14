Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Osmanlı dönemi takı sanatının, farklı toplumların estetik anlayışını birleştirerek biçimlendirmesine dikkatin çekildiği sergide, çok renkliliğin hakim olduğu eserler yer alıyor.

Zümrüt, yakut, safir, firuze ve elmas gibi değerli taşların olduğu eserlerde, renkli taş kakma, ajur, kazıma yaldızlama gibi teknikler bir arada kullanılıyor. Bitkisel geometrik desenlerle, hilal gibi çeşitli sembollerin tercih edildiği takılar da sergilenenler arasında bulunuyor.

Osmanlı padişahları tarafından da desteklenen takı sanatıyla yapılmış, sultanların asırlarca değişmeyen takıları arasında yerini koruyan sorguç ve kemerler de sergide dikkati çekiyor.

Ayrıca şans, bereket ve kötülüklerden koruma gibi anlamlara gelen, süsleme amacıyla kıyafetin tamamlayıcısı olan takıların, evlilik ve doğum gibi özel günlerde kullanılan örnekleri de yer alıyor.

Paleolitik ve Neolitik Çağ gibi tarihin en eski dönemlerinden bugüne ışık tutan takılar, altın ve taş gibi malzemelerle yapılan kolyeler, dönemin estetik ürünleri olarak sergileniyor.