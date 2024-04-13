Fatma Turgut, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Fatma Turgut konser verdi.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Fatma Turgut konser verdi.
Fatma Turgut'un Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.
En sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti.
Konserin sonunda Turgut'un performansı, Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
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