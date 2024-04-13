Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Bakan Ersoy, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki sergi ve atölyeleri inceledi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki sergi ve atölyeleri inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri gezdi.

        Ersoy, karnavalın ilk gününde Refik Anadol'un Kuruköprü Anıt Müze'de sergilenen "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" eserini inceledi.

        Sanatçıdan bilgi alan Ersoy, ardından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Türkiye'nin Sualtı Güzellikleri" fotoğraf sergisine katıldı.

        Ersoy, programının devamında Sabancı Kültür Merkezi ile karnaval için Merkez Park'ta hazırlanan konser ve etkinlik alanlarında inceleme yaptı.

        Garın önündeki "Atatürk Kültür Yolunda" adlı dijital sergide incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan atölyeler ile minyatür, tezhip ve ebru eserleri sergisini gezdi.

        Ersoy'a ziyaretlerinde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Faruk Aytek eşlik etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu'nda silahlı saldırı
        Beyoğlu'nda silahlı saldırı
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın toplantısında konuştu:
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın toplantısında konuştu:
        Kayıp balıkçı baraj gölünde su altı robotuyla aranıyor
        Kayıp balıkçı baraj gölünde su altı robotuyla aranıyor
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 8 ayda 7 bine yakın etkinlik...
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 8 ayda 7 bine yakın etkinlik...
        'Atatürk en büyük zaafım' diyerek hakaret edenle uzlaşmadı
        'Atatürk en büyük zaafım' diyerek hakaret edenle uzlaşmadı