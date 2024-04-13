Bakan Ersoy, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki sergi ve atölyeleri inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri gezdi.

Ersoy, karnavalın ilk gününde Refik Anadol'un Kuruköprü Anıt Müze'de sergilenen "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" eserini inceledi.

Sanatçıdan bilgi alan Ersoy, ardından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Türkiye'nin Sualtı Güzellikleri" fotoğraf sergisine katıldı.

Ersoy, programının devamında Sabancı Kültür Merkezi ile karnaval için Merkez Park'ta hazırlanan konser ve etkinlik alanlarında inceleme yaptı.