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        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın toplantısında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2028'de 35 kentte gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:44
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        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın toplantısında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2028'de 35 kentte gerçekleştirileceğini söyledi.

        Bakan Ersoy, festivalin bu yılki ilk durağı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kültür Yolu'nun Anadolu'nun 7 bölgesine yayıldığını ifade etti.

        Festivale dahil edilen şehir sayısının her yıl artırıldığını belirten Ersoy, "İnşallah 2028'de 35 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştiriyor olacağız. Geçen sene 11 şehirdeydi, bu sene 16 şehre çıktık. Her sene de artırarak festivallerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

        Ersoy, öncelikli amaçlarının, her yaş grubundan ve kesimden vatandaşın sanatın türlerine rahat erişimini sağlayacak festivaller gerçekleştirmek olduğunu anlattı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin birçok amaca hizmet ettiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

        "Festivalin gerçekleştirdiği şehrin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini artırmak, markalaşmasını sağlamak da ikinci hedefimiz. Festivalleri gerçekleştirirken kültür ve sanatı desteklemiş oluyoruz. Dolayısıyla da sanatçılarımıza destek oluyoruz ama en önemlisi, şehirlerimizin uluslararası anlamda markalaşması yönünde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirirken özellikle şehirlerin mevcut devam eden festivalleriyle de etkileşim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Onları da Kültür Yolu Festivali'nin bir parçası haline getiriyoruz. Yine kendi isimleriyle daha zengin, etkili bir şekilde gelişimlerini, devamlılığını sağlamaya özellikle dikkat ediyoruz."

        - 16 şehirde yaklaşık 7 bin etkinlik

        Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl Adana ile başladığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün başlayan festival zincirimiz, 8 aya yakın bir süreyle devam edecek. Adana'yı Şanlıurfa izliyor. Şanlıurfa'dan Bursa'ya, daha sonra Samsun'a geçiyoruz. Adana, Şanlıurfa, Bursa ve Samsun özelinde baktığınız zaman bu ilk dört şehir, aslında bu sene Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez dahil olan şehirlerimiz. Samsun'u Trabzon izleyecek, sonra Van ile devam edeceğiz. Van da bu sene Kültür Yolu Festivali'ne dahil olan yeni kentlerimiz arasında 5'inci şehir oluyor. Van'dan Nevşehir'e, Erzurum'a, Çanakkale'ye, Ankara'ya, Konya'ya, Diyarbakır'a, Gaziantep'e, İzmir'e geçeceğiz ve Antalya'da son bulacak. İstanbul'u da dahil ettiğimiz zaman 16 şehirde 8 ay boyunca sürecek olan bir festival zincirinden bahsediyoruz."

        Ersoy, 16 şehirdeki festivallerde yaklaşık 7 bin etkinliğin gerçekleşeceğini açıkladı.

        Festivali başlatan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na da birçok sanatçının katılacağını dile getiren Ersoy, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emir Can İğrek ve Mert Demir gibi isimlerin sahne alacağını belirtti.

        Karnavalın bazı etkinliklerine değinen Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

        "Atatürk Parkı'nda İsmail Altunsaray ve Öykü Gürman, seslendirecekleri Neşet Ertaş türküleriyle sahne alacaklar. Dijital sanata geldiğiniz zaman özellikle Merkez Park'ta Güvenç Özel'in 18 metre yüksekliğinde holoflux gösterisi, dijital ve plastik sanatın birleştiği bir etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz. Yine dijital sanat dediğimiz zaman Türkiye'nin dünyaca ünlü bir markası Refik Anadol, Adana'da yeni bir sergisiyle, 'Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları' performansıyla karşımıza çıkacak. Atatürk olmazsa olmazımız. 'Atatürk Kültür Yolunda' dijital performansını da Portakal Çiçeği Karnavalı sırasında sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz."

        - "Şehirlerimizin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz"

        Ersoy, karnaval kapsamında çocuklar için sahne ve etkinlik alanları ile "çocuk köyü" oluşturduklarını belirterek, çocukların bunlardan doyasıya faydalanacağını vurguladı.

        Festivalin uluslararası bir marka olması yönünde bu yıl bazı değişikliklere gittiklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

        "Bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası kimliğinin daha fazla kuvvetlendirdiğimiz, ülkemizin ve şehirlerimizin kültür sanat adına uluslararası marka haline geleceği etkinliklere daha fazla yer vereceğimiz bir Kültür Yolu Projesi'ni hayata geçirmeye karar verdik. Yani hem katılan şehirlerin sayısını artırıyoruz hem de bu şehirlerde uluslararası, yabancı etkinliklere de fazlasıyla yer vererek şehirlerimizin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz."

        Ersoy, vatandaşları 9 gün sürecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na davet etti.

        Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Faruk Aytek de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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