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        MHP Adana İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        MHP Adana İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:12
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        MHP Adana İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
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        MHP Adana İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        İl Başkanı Yusuf Kanlı, parti binasında düzenlenen programda, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.

        Programa, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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