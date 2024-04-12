MHP Adana İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
MHP Adana İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
MHP Adana İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
İl Başkanı Yusuf Kanlı, parti binasında düzenlenen programda, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların bayramını kutladı.
Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.
Programa, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy da katıldı.
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