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        Adana'da minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:52 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:52
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        Adana'da minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Adana-Kozan kara yolunun Tırmıl mevkisinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMA 25 plakalı minibüs devrildi.

        Kazada, Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23) Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yaralılardan durumu ağır olduğu öğrenilen Arife D. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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