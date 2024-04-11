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        Ekip arkadaşı Hulk'un 7'nci yaşını pastayla kutladı: Baba ve oğul gibiyiz

        ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpeği Hulk'a, 7'nci yaş gününde ekip arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:40
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        Ekip arkadaşı Hulk'un 7'nci yaşını pastayla kutladı: Baba ve oğul gibiyiz
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        ADANA Emniyet Müdürlüğü’nde görevli narkotik köpeği Hulk’a, 7’nci yaş gününde ekip arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Hazırlanan pastadaki mumları eğitmeni polis memuru Ali Çetin (34) üfledi, ilk dilim de Hulk’a ikram edildi. Çetin, “Aramızdaki bağ, bir baba-oğul ilişkisi gibi. Sürekli birlikteyiz ancak izinli olduğumda onu çok özlüyorum. Onun da beni özlediğini biliyorum. Bugün doğum günü, çok mutlu oldu, bu nedenle ben de mutluyum” dedi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Müdürlüğü’nde narkotik köpekleri Daisy ve Agir’in yavrusu olarak 2017’de dünyaya gelen Belçika Malinois cinsi Hulk, polis memuru Ali Çetin (34) ile eğitime başladı. Özel beslenme programına tabi tutulan Hulk, Çetin ile birlikte operasyon simülasyonlarında sıkı bir eğitimden geçti. 1 yıllık süreçte baba-oğul ilişkisiyle çalışan Çetin ile Hulk, Eskişehir’de ilk görevlerine başladı. Sonrasında Ağrı Doğubayazıt’ta görev yapan ikili, 2021’de Adana Emniyet Müdürlüğü’ne tayin oldu.

        PASTANIN İLK DİLİMİNİ HULK YEDİ

        Adana’da çok sayıda başarılı operasyona katılan Hulk, 3 yıllık süreçte 700 kilo esrar, 30 kilo metamfetamin, 50 kilo eroin ve 155 bin uyuşturucu hapın yakalanmasını sağladı. Hulk, katıldığı son operasyonda ise saman yüklü bir TIR’da, balyaların arasına gizlenmiş 305 kilo ‘Skunk’ ele geçirilmesini sağladı. 7’nci yaş günü gelen Hulk’a Çetin ve ekip arkadaşları sürpriz parti düzenledi. Hulk’un ilk operasyonunda çekilen fotoğrafı yerleştirilen pastayı Çetin üfledi, ilk dilim ise Hulk’a ikram edildi.

        ‘ÇOK DUYGULANDI’

        Hulk ile birlikte güzel işler çıkardıklarını söyleyen Çetin, “Adana’da 3 yıldır, Hulk ile birlikte uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Mesaimiz dışında da ekstra eğitimlere devam ediyoruz. Onu sürekli dinamik ve aramaya hazır tutmaya çalışıyorum. Aramızdaki bağ, bir baba-oğul ilişkisi gibi. Sürekli birlikteyiz ancak izinli olduğumda onu çok özlüyorum. Onun da beni özlediğini biliyorum. Bugün Hulk’un 7’nci doğum günü. Çok mutlu oldu, bu nedenle ben de mutluyum. Ona elimle pasta yedirdim, gözleri doldu ve çok duygulandı” diye konuştu.

        ESKİ OPERASYON ANILARINI ANLATTI

        Hulk’un koku alma duyusunun oldukça hassas olduğunu belirten Çetin, katıldıkları eski operasyon anılarını anlatarak, “Benim için en unutulmaz anlarından biri, bir keresinde bir ahırda arama yapıyorduk. Hulk, ahırın duvarına tepki verdi. Duvarı kırdığımızda ise uyuşturucu maddeye ulaştık. O an çok şaşırtmıştı. Çünkü ahırda büyükbaş hayvanların kokusu vardı. O durumda bile uyuşturucu maddeyi koklayıp, bize yerini göstermişti” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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