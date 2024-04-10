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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:26
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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        İsmail İ. idaresindeki 80 ABP 947 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda karşı yönden gelen Mehmet Y'nin kullandığı 80 AUA 347 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Battal Y. (84), Mahmut İ. (53), Ümmügülsüm Y. (47), Mustafa Tunahan K. (34), Sariye K. (34) ve Feyza Betül K. (7) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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