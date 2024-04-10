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        Depremde kaybettiği annesinin isminden esinlenip kabrinin yanına taşlarla "lale figürü" yaptı

        EREN BOZKURT - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybeden Ayşe Lale Muğlu'nun oğlu Gürkan Ali, isminden esinlendiği annesinin kabrinin yanına taşlarla "lale figürü" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:58
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        Depremde kaybettiği annesinin isminden esinlenip kabrinin yanına taşlarla "lale figürü" yaptı
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        EREN BOZKURT - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybeden Ayşe Lale Muğlu'nun oğlu Gürkan Ali, isminden esinlendiği annesinin kabrinin yanına taşlarla "lale figürü" yaptı.

        Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Mete Apartmanı'nda hayatını kaybeden 11 kişi arasında Ayşe Lale Muğlu (61) da yer aldı.

        Muğlu'nun oğlu Gürkan Ali Muğlu (37), annesinin cenazesinin toprağa verildiği Kabasakal Mezarlığı'nı sık sık ziyaret ediyor.

        Annesine duyduğu özlem bir an olsun dinmeyen Muğlu, isminden esinlenerek kabrinin yanına taşlarla lale figürü yaptı.

        Muğlu, annesine duyduğu özlemi anlatmak için fotoğrafını koydurduğu mezar taşına ise "Nasıl unuturum güzeldi yaşamak. Fakat hakkı varmış Lalecan'ın" ve "Hatıralar da dal istiyor, kuşlar gibi konacak" sözlerini yazdırdı.

        - Apartmanın bir kısmının çökmesi annesi ve babasını ayırdı

        Ramazan Bayramı dolayısıyla annesinin mezarını ziyaret eden Gürkan Ali Muğlu, AA muhabirine, ilk depremde annesi Ayşe Lale ve babası Mehmet Muğlu'nun (63) apartmandan indiğini belirtti.

        Kendisinin Feke ilçesinde yaşadığını belirten Muğlu, şöyle konuştu:

        "İlk depremden sonra annem beni aradı ve 'Gürkan sana doğru geliyoruz' dedi. Sonra annem ve babam fikirlerini değiştiriyorlar. Babamın ilacını ve mutfak malzemesi almak için eve çıkıyorlar. Buzdolabından malzeme alırken annemle babam ikinci depreme yakalanıyorlar. Deprem, babamla telefonla konuşurken oldu. Annemin bulunduğu mutfak tarafı çöktü ve babamın olduğu yer ayakta kaldı. Aralarında ise yaklaşık bir iki metrelik mesafe var. Babam şu anda yaşıyor, şükürler olsun. Annemi ise o enkazdan yaklaşık 6-7 günde zor çıkarttım."

        Muğlu, annesinin evini çok sevdiğini vurgulayarak, "Zaten çok sevdiği yerde vefat etti. Mutfağını, balkonunu çok seviyordu. Tam da orada vefat etti." dedi.

        Annesiyle bir dost gibi ilişkileri olduğunu anlatan Muğlu, şunları kaydetti:

        "Aslında bir dost, arkadaş ilişkisi vardı ve hiçbir zaman anne kelimesini çok kullanmadım. Hep Lalecan dedim kendisine çünkü o bile 'Oğlum olarak değil de böyle hayattaki en yakın dostum olarak görüyorum seni.' derdi. Aramızda böyle bir bağ vardı. Asıl üç ismi var, Ayşe Lale Gönül. Lale'yi ben çok seviyorum. Yanındaki mezarları da satın aldık. Yakın arkadaşım Kezban ile beraber oturup biraz istişare yaptık ve 'Lale'ye özel bir şeyler yapmalıyız' dedik. Görsel olarak bir şeyler yapmak için burayı yaptık. Gelen oturup dua okuyabilsin diye bank koyduk. Aile üyelerinden biri vefat ettiğinde Lale yanına alıyor ve lale figürünü bitiriyor. Lale figürü de oradan geliyor. Kendim yaptım, emek olsun istedim. Annem ziyaretçileri çok severdi. Mezara gelecek ziyaretçileri toprak yapı görsün istemedim. Her gelenin zaman geçirebileceği, saatlerce oturabileceği, dualarını okuyabileceği bir alan olsun istedim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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