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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:13 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:13
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ferhatlı Mahallesi'nde Osman D'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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