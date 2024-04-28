Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ferhatlı Mahallesi'nde Osman D'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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