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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:17 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:17
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana Stadyumu

        Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Karabalcık, Murat Şener

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 84 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 68 Kubilay Aktaş), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Amadou Ciss (Dk. 84 Yepie), Dabo (Dk. 84 Hıdır Aytekin), Harun Alpsoy (Dk. 61 Diakite), Oberlin, Fernandes

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Bedirhan Altunbaş, Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 81 Dokanovic), Burak Altıparmak (Dk. 69 Kerim Frei), Diallo (Dk. 90+3 Sertan Taşqın), Bekir Karadeniz (Dk. 90+3 Kazım Can Kahya),Topalli (Dk. 69 Mohamed Ofkir), Sandro Lima

        Goller: Dk. 7 Oğuz Gürbulak, (Manisa FK), Dk. 27 Fernandes (Adanaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 17 Evren Korkmaz, Dk. 45 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Oberlin (Adanaspor), Dk. 90+1 Sandro Lima (Manisa FK)

        ADANA AA) - Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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