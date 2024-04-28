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        Kapısı açık otobüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

        ADANA'da hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanıp, entübe edilen Hatice Sabahi (75), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:45
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        Kapısı açık otobüsten düşen kadın, hayatını kaybetti
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        ADANA'da hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanıp, entübe edilen Hatice Sabahi (75), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 24 Nisan'da saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu sırada, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Bugün yaşamını yitiren Sabahi'nin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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