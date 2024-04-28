Adanaspor-Manisa FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da yardımcı antrenör Fuad Kınalı, bir puanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Kınalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok önemli bir maç olduğunu belirtti.

3 puana ihtiyaçları olan bir maçı evlerinde oynadıklarına dikkati çeken Kınalı, şunları ifade etti:

"Oyuncularımızın gerekli mücadeleyi gösterdiğine inanıyoruz, Kazanmak için her şeyi yaptılar. Tabii maçın stresi ve maçın gidişatı istediğimiz gibi olmadı. Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı ama şu an hala beraberlik bile bizim için bir avantaj oldu. İnşallah bunu en iyi şekilde değerlendirip sezon sonunda bulunduğumuz ligde devam etmeyi düşünüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum."