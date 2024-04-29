Adana'da bir kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi evde darbedip parasını gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 6 Haziran 2023'te B.G'yi evde darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla aynı gün tutuklanan C.B. ve tutuksuz H.B. hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki B.G'den olaydan bir süre önce 3 bin lira borç alan C.B. ve H.B'nin yeğeninin borcunu ödememesi nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu belirtildi.