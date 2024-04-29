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        Adana'da bir kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi evde darbedip parasını gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:14
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        Adana'da bir kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi evde darbedip parasını gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 6 Haziran 2023'te B.G'yi evde darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla aynı gün tutuklanan C.B. ve tutuksuz H.B. hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki B.G'den olaydan bir süre önce 3 bin lira borç alan C.B. ve H.B'nin yeğeninin borcunu ödememesi nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu belirtildi.

        Olay günü yeğeninin borcunu ödemek için sanık C.B'nin müştekiyi evine çağırdığı, tarafların burada bir süre konuştuktan sonra yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanıkların sopa ile müştekiyi darbedip üzerinde bulunan 250 lirasını da gasbettikleri anlatılan iddianamede, C.B. ve H.B'nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık C.B. ve tutuksuz H.B'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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