Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde bayram namazı kılındı
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerindeki camilerde, Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerindeki camilerde, Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazında saf tuttu.
Okunan hutbenin ardından dua eden cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.
Programa, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan ve ilçe protokolü de katıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde de vatandaşlar, Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Namazın ardından düzenlenen programda Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, cemaatin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Kaptan Paşa Camisi'ne gitti.
Namaz sonrasında hutbe eşliğinde dua eden katılımcılar, bayramlaştı.
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