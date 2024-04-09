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        Adana'da yolunu kesip silahla yaraladığı sürücünün parasını gasbeden sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolunu kestiği ve silahla yaraladığı otomobil sürücüsünün parasını gasbeden tutuklu sanık hakkında, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:06
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        Adana'da yolunu kesip silahla yaraladığı sürücünün parasını gasbeden sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolunu kestiği ve silahla yaraladığı otomobil sürücüsünün parasını gasbeden tutuklu sanık hakkında, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Akkapı Mahallesi'nde 26 Eylül 2023'te M.K. idaresindeki otomobili gece vakti yolda durdurup sürücünün parasının gasbettiği ve müştekiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle 13 Ekim 2023'te tutuklanan E.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Akkapı Mahallesi'nde M.K'nin gece vakti otomobiliyle seyir halindeyken sanık E.Y. tarafından yolunun kesildiği ve sanığın müştekiden zorla para ve sigara istediği belirtildi.

        Müştekinin sanığa direnmesi neticesinde E.Y'nin yanında bulunan ruhsatsız tabancayla müştekiyi, "hayatını tehlikeye sokacak nitelikte" bacağından ve omzundan yaraladığı ve M.K'nin bir miktar parasını gasbettiği iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, sanık E.Y'nin "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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