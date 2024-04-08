Adana'da devrildikten sonra alev alan tankerin sürücüsü yaralandı
Adana'da Sarıçam ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Adana'da Sarıçam ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.