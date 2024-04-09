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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

        Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:09
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
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        Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-7 Nisan'da belirlenen adreslere baskın yaptı, şüpheli araçlarda arama gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, 38 kilo 61 gram esrar, 2 kilo 19 gramı ham madde olmak üzere 3 kilo 12 gram sentetik uyuşturucu ve 1935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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