Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-7 Nisan'da belirlenen adreslere baskın yaptı, şüpheli araçlarda arama gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 38 kilo 61 gram esrar, 2 kilo 19 gramı ham madde olmak üzere 3 kilo 12 gram sentetik uyuşturucu ve 1935 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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